Litorale, ecco le telecamere intelligenti che 'leggono' le targhe delle auto

Sono entrate in funzione da due settimane nelle principali strade del Litorale pisano, Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, cinque telecamere di ultima generazione che consentono, in tempo reale, di verificare se il veicolo in transito sia assicurato, revisionato e non sia stato rubato. La qualità tecnologica raggiunta da questi sistemi consente un collegamento immediato con le banche dati della Motorizzazione civile o del Ministero dell’Interno in modo da sapere subito se il veicolo in circolazione sia in regola oppure denunciato quale oggetto di furto o segnalato.

Sfruttando appieno le potenzialità offerte dalle telecamere, da ieri sono iniziati i controlli su strada che gli agenti della Polizia municipale del distaccamento Litorale, coordinati dall’ispettore Gina Vitagliano, effettueranno con frequenza tramite posti di controllo. Gli agenti potranno quindi fermare immediatamente il veicolo e contestare le relative sanzioni. La mancanza di copertura assicurativa, ad esempio, comporta una rilevante sanzione pecuniaria oltre al sequestro immediato del veicolo, così come il sequestro e la denuncia penale vengono applicati nel caso in cui risulti che il veicolo sia stato rubato. Quando invece ci si è dimenticati di portare la macchina alla revisione, scatta la sanzione pecuniaria e la sospensione dalla circolazione (annotata sul libretto di circolazione), fino a quando il veicolo non venga portato in revisione e l’abbia positivamente superata. L’amministrazione comunale, assicurano da Palazzo Gambacorti, ha già in programma l’installazione di altre telecamere di lettura targhe nelle principali arterie di ingresso e di uscita dalla città.