Vecchiano: terminati i lavori di ristrutturazione esterna della Biblioteca comunale

In via di ultimazione i lavori di ristrutturazione esterna alla Biblioteca comunale di Vecchiano. “Si tratta di interventi del valore complessivo di 12mila euro, per uno dei luoghi comunali più frequentati dai nostri cittadini e dalle nostre cittadine, che porta il nome, tra l’altro, del nostro più illustre concittadino, Antonio Tabucchi, e che dunque fa anche parte della Passeggiata, che recentemente abbiamo inaugurato, dedicata allo scrittore di fama internazionale, scomparso nel 2012” afferma il sindaco Massimiliano Angori.

“Le lavorazioni sono state molteplici e importanti per una buona riqualificazione esterna dell’immobile, a cominciare dal ripristino della piena funzionalità della rampa di accesso invalidi posta sul retro del fabbricato, consistente nel rifacimento della pavimentazione della stessa rampa, dell’apposizione di una nuova ringhiera, e nell’esecuzione delle rifiniture laterali. Un intervento importante per la piena accessibilità della nostra Biblioteca. Nei prossimi giorni tale specifica risistemazione sarà ultimata con la messa in opera della ringhiera - spiega l’assessora ai Servizi del territorio, Sara Giannotti - gli altri interventi hanno riguardato la ripresa della facciata lato strada, ripristinandone le porzioni che nel tempo si erano deteriorate; la riparazione e la sostituzione dei discendenti; la sistemazione del piazzale esterno di pertinenza dell’immobile, con livellazione delle pendenza e delle zone depresse, per l’ottimale raggiungimento della rampa invalidi” conclude Giannotti.