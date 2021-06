'Terre di Pisa' alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli

La Camera di Commercio di Pisa si è fatta trovare puntuale all’appuntamento con la prima fiera italiana 'in presenza' dedicata al turismo. Lo stand collettivo targato 'Terre di Pisa' ha ospitato sette operatori turistici, tra imprese, consorzi e agenzie viaggi, durante la ventiquattresima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli che si è svolta dal 18 al 20 giugno 2021 presso il quartiere fieristico Mostra d’Oltremare.

La Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, tra le principali manifestazioni in Italia e leader nel settore BtoB, si è svolta in parte open air ed in parte nei tradizionali padiglioni interni, tutto nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Numeri importanti quelli registrati nei tre giorni: oltre 22mila visitatori professionali, 500 espositori distribuiti su un’area espositiva di 20mila mq e divisi in 2 principali aree, una dedicata alle destinazioni 'outgoing'e una alle destinazioni 'incoming'.

Il commento del Presidente della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini: "Tornare in presenza nelle prestigiose vetrine offerte da fiere ed eventi di livello internazionale come la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli è importante per ritrovare fiducia nel prossimo futuro da parte di un settore, quello turistico con gli altri ad esso collegati, pesantemente colpito dagli effetti di un’emergenza sanitaria inedita e globale. La ripresa è attesa e presumibilmente si legherà anche al turismo domestico, di più corto raggio, flussi che si spera saranno incrementati dai circa 17 milioni di connazionali che nel 2019 avevano prediletto destinazioni estere e che in buona parte ora si rivolgeranno a località italiane. In questo contesto potranno avere un ruolo significativo i luoghi di pregio meno conosciuti e da valorizzare".

Ecco gli operatori partecipanti:

CdB snc di Braccini Erica e Giglione Sheila & c. Palaia

Golf Club Tirrenia srl Pisa

Vinis s.a.s di Lorenzo Radica & C. Pisa

Bagni di Casciana srl Casciana Terme Lari

Strada dell' Olio dei Monti Pisani San Giuliano Terme

Strada del Vino delle Colline Pisane Terricciola

Agenzia viaggi Paradisi in Valigia (giramondo viaggi) Pisa