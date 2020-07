Coronavirus: anche a Marina di Pisa test sierologici per i giovani della movida

C'è anche Marina di Pisa tra le nove località della costa si interessate dall'iniziativa 'Movida si...cura', la campagna di prevenzione, promossa dall'assessorato regionale al diritto alla salute, nei luoghi di vita notturna, frequentati dai ragazzi. La campagna prende il via domani, 25 luglio, in anteprima a Firenze. Dal 31 luglio interesserà altre 9 località costiere della Toscana: Marina di Pisa (Piazza Gorgona), Castiglion della Pescaia (Piazza Garibaldi, angolo via della Fonte - via Palestro), Cecina (Piazza dei Tirreni), Follonica (passeggiata), Forte dei Marmi, Lido di Camaiore, Livorno (Terrazza Mascagni), Marina di Carrara e Viareggio.

L'iniziativa anti Covid prevede test sierologici per tutti i giovani, che ne faranno richiesta su base volontaria. Chi dovesse risultare positivo al Covid-19, dovrà sottoporsi al tampone molecolare, contattando il numero verde della Regione 800.556.060, per verificare se l'infezione è in fase attiva. Sarà anche possibile effettuare alcool test, sempre su richiesta degli interessati. Nei luoghi della campagna “Movida si..cura” saranno allestiti gazebo e posizionati mezzi mobili del volontariato sociale (Misericordie, Anpas, Croce Rossa italiana), cui rivolgersi per effettuare il test sierologico gratuito e avere tutte le informazioni necessarie. Qui saranno messi a disposizione dei ragazzi anche mascherine e gel. Oltre al volontariato sociale è prevista la presenza, su base volontaria, di personale infermieristico delle Asl.