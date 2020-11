In Comune a Calci il tornello elettronico che rileva mascherina e temperatura

Il Comune di Calci ha installato all’ingresso del Palazzo Municipale un tornello elettronico capace di rilevare il corretto utilizzo della mascherina e, successivamente, la temperatura corporea, prima di autorizzare l’ingresso. Uno strumento formato da un braccio mobile - che incorpora un termo scanner e una telecamera capace di catturare il rilevamento facciale - che, da alcuni giorni, è attivo presso l'ingresso del palazzo civico, senza che sia più necessaria la turnazione degli addetti della Croce Rossa.

Rosso e verde: questi i colori, come un vero e proprio semaforo, che daranno il via libera o il dietro front alle persone. Infatti il braccio mobile non misurerà la febbre ai cittadini sprovvisti di mascherina e, solo dopo la rilevazione della temperatura corporea, aprirà il passaggio ai dipendenti e ai cittadini che devono necessariamente svolgere pratiche urgenti e indifferibili in presenza. Un sistema semplice che scongiura il crearsi di assembramenti e una potenziale diffusione dei contagi da Covid-19.

"Fino a due giorni fa gli ingressi dei dipendenti e dei cittadini che necessitavano di svolgere in presenza pratiche indifferibili ed urgenti erano monitorati da alcuni addetti della Croce Rossa ai quali spettava il compito di rilevare con termo scanner manuali la temperatura corporea - interviene il sindaco Massimiliano Ghimenti - oggi, con questa nuova e moderna modalità di accesso, facciamo un ulteriore passo avanti nella direzione di una maggior tutela e sicurezza di tutti".