Lotta alle malattie tropicali neglette: la Torre si illumina di arancione

Si celebrerà domenica 30 gennaio la terza edizione della Giornata Mondiale delle Malattie tropicali neglette, l'iniziativa che evidenzia l'impegno della comunità globale alla lotta per porre fine alle cosiddette NTD (malattie tropicali neglette in inglese), che causano sofferenze e disabilità tra le comunità più emarginate del mondo. Per onorare questa giornata, 100 monumenti ed edifici iconici saranno illuminati per supportare il lancio della campagna 'Impegno al 100%' e per evidenziare l’obiettivo dell’OMS di eliminare almeno una Malattia Tropicale Negletta in 100 nazioni entro il 2030.

Pisa partecipa alla campagna mondiale con la Torre di piazza dei Miracoli: il monumento sarà colorato di arancione dalle ore 18 di domenica 30 gennaio. In Italia gli altri monumenti che prenderanno parte alla Giornata mondiale sono: il Colosseo a Roma, la sede dell'Università degli studi Federico II di Napoli, l'Istituto nazionale per le Malattie infettive 'Spallanzani' di Roma, l'Istituto superiore di sanità a Roma, Palazzo Lombardia a Milano, Palazzo Pirelli a Milano, la fontana di piazza della Repubblica a Ferrara, il lungomare Nazario Sauro di Bari. Nel mondo, altri momumenti che saranno colorati di arancione sono: la Bell Tower in Australia, la Muraglia cinese, il Burj Al Arab a Dubai, il Cristo redentore di Rio de Janeiro in Brasile e le cascate del Niagara in Canada.