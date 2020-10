Tumore al seno metastatico: la Torre di Pisa si tinge di rosa

In Italia vivono circa 37mila donne con il tumore al seno metastatico, che può colpire tanto le giovani donne quanto le anziane. Il tumore al seno metastatico è una malattia curabile, sebbene in genere non ancora guaribile. Con questa premessa, nella seduta di ieri 13 ottobre del Consiglio Comunale di Pisa, è stata approva all'unanimità una mozione - prima firmataria la consigliera Virginia Mancini (Fi) - affinché il governo riconosca il 13 ottobre quale 'Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico'. Una richiesta sostenuta anche dall'Associazione Senologica Internazionale che opera da oltre dieci anni a Pisa, nata per volontà della dottoressa Manuela Roncella, direttrice del centro di senologia presso l'Ospedale Santa Chiara, che da tempo rappresenta un'eccellenza nella chirurgia della mammella.

Nella giornata di ieri inoltre, a cura dell’Associazione Senologica Internazionale, la Torre di Pisa è stata illuminata di rosa, onorando tutte le donne colpite dal tumore al seno metastatico. Anche Le Logge di Banchi, tinte di rosa, hanno voluto esprimere la sensibilità del Comune di Pisa nei confronti di questa patologia.