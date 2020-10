"Toscana Aeroporti cancella il contributo alla Fondazione Teatro Verdi"

"Toscana Aeroporti cancella il proprio contributo alla Fondazione Teatro Verdi, dando così un ulteriore grave segnale di disimpegno verso il nostro territorio. E' questo quanto ha riferito la Presidente della Fondazione Teatro Verdi in seconda commissione di controllo e garanzia". Lo scrivono in una nota congiunta i consiglieri comunali di minoranza Olivia Picchi (Pd), Francesco Auletta (Diritti in Comune) e Gabriele Amore (M5S), denuciando per la società gestrice dello scalo Galilei "un disimpegno progressivo, voluto e non giustificabile. Nel luglio del 2019 infatti Toscana Aeroporti comunica al Teatro la riduzione del 50 per cento del contributo che passa cosi da 50mila euro a 25 mila euro. Nel marzo del 2020 la comunicazione dell'azzeramento del contributo motivando questa decisione con le criticità dovute al Covid-19".

"E' evidente che la questione della emergenza - attaccano i consiglieri - è solo una maldestra scusa tanto più visto l'impatto assolutamente irrilevante di una cifra di 50mila euro per un bilancio da milioni e milioni di euro come è quello di Toscana Aeroporti. A colpire e indignare è il messaggio politico che la società manda ancora una volta alla città. Al contempo ci chiediamo come sia possibile che anche su questa vicenda il sindaco Conti abbia completamente taciuto subendo in silenzio questa decisione. Ancora una volta la Lega decide di non disturbare Corporacion America anteponendo interessi privati a quelli pubblici. Nei fatti il mancato contributo rappresenta un ulteriore colpo per la già difficile situazione del nostro Teatro e l'ennesimo schiaffo di una società che non sta rispettando gli impegni nei confronti della città".