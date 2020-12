Toscana zona arancione: Giani firma una nuova ordinanza

- In comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica, anche per accedere ai ristoranti con asporto;

- In comuni limitrofi per usufruire, in caso di rapporto fiduciario consolidato, di attività e servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, estetisti, carrozzieri);

- Per andare a trovare, anche in comuni di aree differenti, i figli presso l’altro genitore;

- Per la cura dei terreni e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo;

- Per raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà per manutenzione e riparazione necessarie e urgenti in tutta la Regione;

- Per attività di raccolti tartufi e funghi a titolo professionale;

- Per accudire gli animali allevati.