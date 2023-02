Ricercato per traffico di droga a Venezia: arrestato a Pisa

La Sezione Catturandi della Squadra mobile della Questura ha rintracciato e arrestato un 52enne pisano, ricercato perché colpito da ordine di carcerazione emesso lo scorso 7 febbraio dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia. L’uomo, rintracciato nei pressi della sua abitazione in zona Riglione, deve scontare una pena di circa 3 anni per rideterminazione di pene concorrenti, a seguito della condanna per traffico di stupefacenti. Dopo un passaggio in Questura per la notifica degli atti di rito è stato condotto verso la Casa circondariale.