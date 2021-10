Traffico e spaccio: lo Sguardo di Vicinato di Porta Fiorentina in corteo

lo Sguardo di Vicinato di Porta Fiorentina lancia per venerdì 15 ottobre, ore 17.30 davanti alla chiesa San Marco alle cappelle di via Cattaneo, una manifestazione con corteo contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere. "Il nostro invito è rivolto a tutti i cittadini, a tutte le associazioni del territorio, gruppi sportivi, ai commercianti, alle forze politiche di maggioranza e opposizione ed a tutti coloro che si sentono coinvolti da questo tema", scrive in una nota il presidente del comitato locale Niko Pasculli, lo scopo è "lanciare un segnale di riappropriazione dei nostri quartieri. Oiù saremo è più il segnale sarà forte, perché uniti si vince".