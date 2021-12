Viabilità: via Contessa Matilde e via Piave chiuse durante Pisa-Lecce

In occasione della partita Pisa-Lecce di domani sabato 11 dicembre alle 16.15, come deciso dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) in vista di una consistente presenza di tifosi, è stata disposta per motivi di pubblica sicurezza la chiusura al traffico di via Contessa Matilde e via Piave, per tutta la durata della partita. La chiusura inizierà alle ore 15 per terminare, una volta usciti tutti i tifosi dallo stadio, intorno alle ore 19.

Oltre a questa disposizione straordinaria, permangono le normali modifiche al traffico applicate per ogni partita in zona Stadio. Dalle ore 8 alle ore 21, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti strade: Piazzale Rosmini - Via Rosmini - Via U. Rindi da Via Piave alla cancellata posta a Est - Via L. Bianchi davanti all’ingresso della gradinata - Via Contessa Matilde da Via L. Bianchi a Via San Ranierino - Via Piave Trav. A. (strada senza nome). Dalle 13 circa fino a completo esodo tifosi e squadre: istituzione del divieto di transito veicolare in Via Rosmini e in Via Rindi, tratto da Via Piave a Via L. Bianchi, eccetto residenti fino alla cancellata da Est e fino a Via Galluppi da Ovest, Forze di Polizia, veicoli di Soccorso e Vigili del Fuoco. In questa fase sarà apposta segnaletica di obbligo a dritto sulla Via L. Bianchi intersezione con la Via U. Rindi. Dalle 13 circa fino a completo esodo tifosi e squadre: istituzione del divieto di transito veicolare in Via XXIV Maggio, tratto da Via IV Novembre a Via Rindi, eccetto residenti, Forze di Polizia, veicoli di Soccorso e Vigili del Fuoco. In questa fase sarà apposta segnaletica di obbligo a destra all’intersezione con la Via IV Novembre e all’intersezione con la Via Chiesa. Dalle ore 13 circa fino a completo esodo tifosi e squadre: istituzione del divieto di transito veicolare sulla Via S. Stefano eccetto residenti, Forze di Polizia, veicoli di Soccorso e Vigili del Fuoco.