L'idea di Giani: "Fiorentina via dal 'Franchi' per due anni? Può giocare all'Arena"

Non sappiamo se l'abbia detto per un semplice motivo istituzionale, o se perché realmente convinto dell'idea. Fatto sta che Eugenio Giani l'ha affermato davvero: durante un evento pubblico al quale è intervenuto nelle vesti di presidente della Regione, Giani ha nominato anche l'Arena Garibaldi quale soluzione ipotetica all'esigenza della Fiorentina di trovare una nuova 'casa' per le stagioni 2024-25 e 2025-26.

Il 'Franchi' di Firenze tra poco più di un anno finirà sotto i ferri della riqualificazione, finanziata con i soldi del PNRR. Così la società viola per due stagioni non potrà giocare nel proprio impianto e sarà obbligata a trovare una nuova sede dove disputare gli incontri di campionato e, se dovesse qualificarsi, anche quelli delle coppe europee. Un problema che, nelle intenzioni di Giani, dovrebbe trovare una soluzione regionale, come ha sottolineato ai microfoni di Radio Lady: "La Fiorentina deve rimanere in Toscana. E' un patrimonio della regione e non è immaginabile che debba traslocare fuori dai confini della Toscana per giocare le gare casalinghe".

Ecco che si è fatta strada la suggestione, tra le altre mete, dell'Arena Garibaldi: "Ci sono molti stadi che, con piccole accortezze, potrebbero ospitare le partite dei viola - ha proseguito Giani - Empoli, Livorno, Pisa e Siena. La Fiorentina deve rimanere in Toscana per le partite di campionato. Un conto diverso è quello delle eventuali sfide europee, per le quali servono impianti con la licenza Uefa e che sono situati fuori regione, ma vicino a Firenze".

La proposta lanciata dal presidente della regione, come era prevedibile, ha incontrato l'immediata levata di scudi da parte dell'intera tifoseria nerazzurra. Vedere la Fiorentina giocare in casa all'Arena Garibaldi è, francamente, una soluzione a fortissimo rischio per l'ordine pubblico e di fatto impraticabile.