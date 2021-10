Cento treni straordinari per raggiungere Lucca Comics & Games

È stato presentato oggi l’11° treno Rock, dei 29 Rock destinati alla Regione. Il nuovo mezzo entrerà in servizio sulle linee della Toscana, in occasione del Festival Lucca Comics & Games, l'evento in programma dal 29 ottobre al 1° novembre che attira ogni anno migliaia di persone anche da Pisa.

Saranno 100 i treni straordinari che Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con la Regione Toscana, metterà a disposizione dei viaggiatori per raggiungere Lucca in occasione della manifestazione. 250.000 posti offerti con i servizi ferroviari ordinari e straordinari che saranno effettuati nei quattro giorni dell’evento.

Il nuovo treno Rock presentato questa mattina è dedicato al nuovo film della Marvel 'Eternals' che sarà nelle sale cinematografiche dal 3 novembre. La pellicola rappresenta l'inizio di una nuova saga di Super Eroi, con la battaglia tra Eterni e Devianti. Il treno nei giorni di Lucca Comics sarà utilizzato per effettuare i collegamenti tra Firenze e Lucca.

Il programma dei treni ordinari e straordinari - sulle linee Firenze – Prato – Pistoia - Lucca, Pisa – Lucca, Viareggio – Lucca, Lucca – Aulla e Prato – Bologna - dedicato al Lucca Comics è consultabile sul sito trenitalia.com.

Si consiglia di acquistare il biglietto del treno nei giorni precedenti la partenza e di recarsi in stazione in anticipo.

Su tutte le corse l’occupazione prevista dalle norme è dell’80% dei posti totali (seduti e in piedi).