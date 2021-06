Treno cantiere esce dai binari fra San Romano e Cascina: ritardi e disagi sulla linea Pisa-Firenze

Dalla mattina di oggi, 2 giugno, la circolazione ferroviaria fra Pisa e Firenze sta avendo ritardi a causa di un incidente che si è verificato questa notte, intorno all'una, fra San Romano e Cascina: un treno cantiere in transito è uscito dai binari, finendo per bloccare la circolazione. Per riposizionare l'ingombrante strumento che realizza lavori sulle ferrovie sono necessarie lavorazioni complesse che hanno così comportato cancellazioni e riduzioni di transito. Il traffico è stato sospeso fino alle ore 6 di mattina inoltrate e ripreso solo successivamente alle ore 8, con ritardi di circa un'ora. E' stato attivato anche il servizio sostitutivo con bus tra Pisa Centrale ed Empoli. Nell'ultimo aggiornamento delle ore 12.30 i tecnici erano ancora al lavoro. Qua le informazioni ufficiali di Trenitalia.