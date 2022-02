Autore di una truffa a Como: sei mesi di carcere per un 43enne

La Sezione Catturandi della Squadra Mobile della Questura ha rintracciato e tratto in arresto un 43enne di Pisa, colpito dalla revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, emesso lo scorso 3 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Como. Il 43enne è condannato a sei mesi di reclusione per truffa commessa nella provincia lariana. Dopo un passaggio negli uffici della Mobile per la notifica del provvedimento di cattura, è stato scortato al carcere Don Bosco dove sconterà la pena.