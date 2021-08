Turista minorenne litiga col padre e si allontana: rintracciato dalla Polizia

Lunghe ore di apprensione, ieri 27 agosto, per una famiglia di turisti tedeschi. Poi il lieto fine. La Squadra volante della Polizia di Pisa, dopo svariate ricerche sul territorio, ha rintracciato un minore scomparso in mattinata. Il ragazzo era in visita in città con la famiglia quando, dopo una discussione con il padre, si è allontanato da Piazza dei Miracoli dove si trovava coi genitori, senza avvertirli. Gli agenti, dopo aver perlustrato le zone ritenute di maggior interesse per un ragazzo e aver effettuato dei controlli incrociati, sono riusciti a rintracciarlo in serata e a riaccompagnarlo alla famiglia, che preoccupata aveva intanto allertato le forze dell'ordine.