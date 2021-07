Unione Valdera: pubblicata la graduatoria dei contributi del 'Pacchetto Scuola'

L’Unione Valdera, che raccoglie i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera, ha pubblicato la graduatoria definitiva del cosiddetto Pacchetto Scuola per l’anno scolastico 2021/2022: quasi 1200 famiglie avranno diritto ai contributi per l’acquisto dei libri, materiali e servizi scolastici.

Per la precisione le richieste accordate sono state 1142 con un incremento vicino all’8% rispetto allo scorso anno. Sono 471 studenti delle scuole secondarie di 1° grado e 671 di studenti delle scuole secondarie di 2° grado. Si tratta di 84 famiglie in più che potranno beneficiare di aiuti economici che saranno erogati da Stato e Regione. La graduatoria si può consultare sul sito dell’Unione Valdera. In conformità al regolamento europeo sulla privacy, non sono riportate le generalità dei beneficiari, ma solo il numero progressivo della domanda, il comune di residenza e l'esito dell'istruttoria.

Si ricorda che l’importo del contributo sarà calcolato sulla base delle risorse che la Regione e lo Stato trasferiranno all'Unione nel rispetto di quanto stabilito dal bando regionale - diritto allo studio 2021/2022.