Calci, l'opposizione risponde al sindaco: "Quei pannelli sono un doppione"

"Né scherzi né polemiche, i nostri, ma una contestazione ferma e precisa sull’acquisto, per 17.435 euro, dei due pannelli elettronici posti all'ingresso del paese". Così al Sindaco risponde Serena Sbrana, capogruppo di Uniti per Calci, che continua: "Proprio per questo il sindaco, con la sua maggioranza, ha dovuto correre ai ripari, scrivendo su Facebook non uno, ma ben tre post, per tentar di giustificare quella spesa assolutamente inutile".

Secondo Sbrana si tratta di una cifra importante che, all’interno di quei capitoli di bilancio, non era vincolata all’acquisto dei pannelli luminosi voluti dalla maggioranza, ma poteva essere utilizzata per soddisfare priorità vere, nell’ambito, ad esempio, della manutenzione straordinaria del patrimonio. "Il sindaco, dopo aver letto sui social le reazioni sdegnate dei cittadini - prosegue la capogruppo di Uniti per Calci - ha cercato di svicolare e di metterla sul piano della sicurezza e della protezione civile: argomenti importanti, che stanno a cuore a tutti, dei quali però non vi è traccia negli atti con cui il Comune ha giustificato l’acquisto dei due pannelli. Si legge testualmente, infatti, che servono per dare informazioni alla popolazione, in primo luogo in merito ad allerta meteo ed in secondo piano per segnalare eventi, chiusura di strade".

"Un doppione" afferma Sbrana. "Abbiamo già l’Alert-System, che avvisa telefonicamente non solo per le emergenze meteo, ma anche per ogni evento particolare che riguardi il territorio, compresi quelli di protezione civile. Il sindaco può raccontare quello che vuole, ma gli atti parlano chiaro. D’altronde siamo abituati a questi show, che tentano di ricostruire la verità a piacimento, ma l'apparenza inganna solo chi vuole essere ingannato".