Soldi in sospeso, aggredisce la nipote: denunciato

Un conto in sospeso, dei soldi in ballo che hanno provocato l'aggressione e l'intervento della Polizia. Mercoledì 25 maggio un uomo di 54 anni di Pontedera è stato denunciato dopo aver spintonato e minacciato la nipote, residente a Pisa. Dopo la colluttazione, finita con una caduta che ha provocato alla nipote una ferita al braccio, gli agenti hanno raccolto la testimonianza della ragazza e hanno presentato la formale denuncia alla Procura della Repubblica.

Sempre nella giornata di ieri una pattuglia della Questura ha fermato e controllato un uomo di 42 anni in via Pascoli, a Pisa. Residente a Volterra, dalle verifiche gli agenti hanno appreso che l'uomo era destinatario di un foglio di via obbligatorio per la sua residenza di Volterra, con divieto di ritorno a Pisa per tre anni a causa dei molti reati commessi. Perciò il 42enne è stato denunciato per la violazione della misura di prevenzione.