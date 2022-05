Calci, cade in un dirupo: raggiunto e salvato

Intervento nel pomeriggio di oggi, 28 maggio, da parte dei Vigili del fuoco in località Castelmaggiore di Calci, lungo il letto del torrente Zambra. Una persona è caduta in un dirupo finendo in acqua e rimanendo ferita. E' stata quindi raggiunta, immobilizzata e poi recuperata dai Vigili del fuoco, che l'ha consegnata in seguito al personale del 118 per il trasporto in ospedale.