Viola il divieto di avvicinamento e si piazza sotto casa della ex: allontanato e denunciato

Intervento della Polizia nella notte in via Fra’ Mansueto dopo la richiesta di una donna che segnalava la presenza dell’ex coniuge, il quale è destinatario di un divieto di avvicinamento nei suoi confronti, disposto dal giudice e che, a detta della donna, puntualmente non rispetta, presentandosi ogni sera sotto casa.

L’uomo, che comunque anche come affermato dalla signora non aveva assunto atteggiamenti violenti ma si era limitato a stazionare impassibile nei pressi dell'abitazione, è stato denunciato all’autorità giudiziaria e allontanato dal luogo, con l‘avvertenza di non avvicinarsi di nuovo, pena la possibilità dell’arresto in flagranza.