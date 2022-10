Evade dai domiciliari, viene scoperto con l'eroina a bordo di uno scooter rubato: arrestato

Nella mattinata di venerdì 14 ottobre la Polizia ha arrestato un pregiudicato di origine macedone di 35 anni, residente a Pisa. L’uomo era ricercato dalle autorità poiché era evaso dagli arresti domiciliari nel quartiere di Coltano, una misura a cui era stato sottoposto a seguito di un furto in abitazione che, secondo gli inquirenti, avrebbe messo in atto a Firenze all’inizio del 2022. Nel 2015 inoltre era stato arrestato in flagranza dalla Polizia quando, assieme ad altri complici, aveva tentato di portare via circa 450 kg di rame a bordo di una Fiat 600 dal sedime ferroviario nella zona della stazione di Pisa centrale: fatti per i quali era stato poi condannato dal Tribunale di Pisa nel 2017. In ultimo, a maggio 2022, è stato emanato nei suoi confronti un mandato di cattura per un altro furto commesso a Bibbona nel 2019.

Questa mattina gli investigatori della Sezione narcotici e dell’antirapina della Squadra Mobile, durante un’attività di contrasto allo smercio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori condotta già dalla prime ore del giorno nel quartiere di Porta a Mare, mentre passavano al setaccio una vasta area industriale dismessa di fronte alla fabbrica Saint Gobain, hanno notato i movimenti sospetti di uno scooter che entrava in un parcheggio sotterraneo abbandonato. Da un rapido controllo, gli agenti hanno constatato che il mezzo era stato rubato qualche giorno prima e così hanno avviato un’attività di appostamento che, dopo circa un’ora, ha prodotto i suoi frutti. Infatti è stato notato un uomo salire a bordo dello scooter e, proprio mentre stava per partire, è stato accerchiato da tre equipaggi della Mobile che ne hanno neutralizzato la fuga.

A quel punto è stato tratto in arresto e portato presso gli uffici di via S. Francesco dove, dopo essere stato identificato e riconosciuto come persona da ricercare, è stato trovato in possesso anche di un modesto quantitativo di eroina. L’arrestato, dopo essere stato anche indagato per il reato di ricettazione del motorino, per il quale è prevista la pena della reclusione dai due agli otto anni, è stato accompagnato al carcere Don Bosco, dove dovrà scontare una condanna definitiva a circa 4 anni di reclusione.