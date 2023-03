Fermato a bordo di un'Ape rubata, con altra refurtiva nel cassone: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Pisa, un uomo per il reato di ricettazione. I militari nella mattinata di giovedì 16 marzo, durante un servizio di pattugliamento sul territorio, hanno localizzato il soggetto a bordo di un'Ape Car oggetto di denuncia per furto avvenuto mercoledì 15 marzo.

I Carabinieri hanno così proceduto al controllo del soggetto e del veicolo, rinvenendo all’interno del cassone una motosega, due taniche utilizzate per contenere la benzina e, buttata tra queste, una felpa di marca, per i quali l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza. Successivi accertamenti condotti dai militari hanno permesso di appurare che gli oggetti erano stati rubati, nelle ore precedenti, da due vetture in sosta. Anche in questi casi i proprietari avevano provveduto a sporgere regolare denuncia per furto. Per l’uomo è scattato così il deferimento all’Autorità Giudiziaria pisana, mentre la refurtiva è stata restituita.