Ubriaco a terra in viale delle Cascine: rifiuta il trasporto all'ospedale

Nella notte di mercoledì 6 luglio, attorno all'una, una Volante della Questura si è recata in viale delle Cascine dove era stato segnalato un uomo riverso a terra in stato di incoscienza. Sul posto è giunta anche un'ambulanza con medico a bordo: alle prime manovre di soccorso l'uomo di improvvisamente svegliato e si è allontanato dal luogo, rifiutando le cure mediche. Il soggetto è stato comunque rintracciato dai poliziotti, che si erano messi alla sua ricerca per verificarne l'incolumità, e lo hanno identificato per un 70enne residente in zona. L'uomo appariva visibilmente ubriaco e con una vistosa ferita alla testa, che a suo dire si era provocato cadendo a terra proprio a causa dello stato di ebbrezza. Il 70enne è stato finalmente medicato sul posto dai sanitari fati arrivare dalla pattuglia della Polizia, ma ha rifiutato categoricamente il trasporto al Pronto Soccorso.