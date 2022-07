Controlli in zona stazione: denunciato un uomo per violazione del daspo urbano

Nel pomeriggio di lunedì 4 luglio, con il supporto di 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, la Questura ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio nell’area della Stazione e zone limitrofe, al fine di realizzare una capillare azione di prevenzione a microcriminalità e spaccio. Nel corso dei controlli sono state complessivamente identificate 77 persone, controllati 35 veicoli e 7 esercizi commerciali. La Polizia segnala l'identificazione in viale

Gramsci di un cittadino nordafricano 31enne, destinatario della misura di prevenzione del Daspo urbano, emessa nei mesi scorsi dal questore di Pisa, che gli inibisce di frequentare la zona della stazione di Pisa.

Per questa violazione, è stato accompagnato in Questura e denunciato alla Procura della Repubblica per il relativo reato. Inoltre, una pattuglia della Squadra

Volanti ha effettuato il controllo di un veicolo con 4 soggetti di nazionalità romena a bordo, di cui uno, 25enne, risultava destinatario di un rintraccio in banca dati inerente un procedimento penale pendente a suo carico presso la Procura della Repubblica di Cremona, per reati contro il patrimonio. Il soggetto è stato quindi accompagnato in Questura per la notifica degli atti giudiziari per cui era ricercato.