Vacanza natura - Summer Camp Arcadia: parco Montecastellare, le colline pisane

Grande successo e tutto esaurito per le prime due settimane delle VACANZE NATURA, i SUMMER CAMP che l’a.s.d. a.p.s. ARCADIA organizza nella bellissima location naturalistica del Centro Visite Parco Montecastellare ad Asciano Pisano. Si apre la disponibilità di iscrizione per le settimane successive, dal 27 giugno fino al 15 luglio. Le attività proposte sono strettamente legate al Tema della Natura, dell’Ecologia, degli Animali che abitano le nostre colline con laboratori scientifici ed artistici; con il progetto BEE THE CHANGE laboratori mirati sul fantastico MONDO DELLE API; escursioni guidate con Guide GAE dell’associazione Piedi in Cammino con cui Arcadia collabora e tanto tanto gioco. Dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17 e l’ultimo giorno il venerdì per chi vuole si pernotta a Montecastellare presso la Foresteria. Un’esperienza unica a pochi km da Pisa in un contesto naturalistico eccezionale. Operatori qualificati e professionisti del settore per i vari laboratori scientifici ed escursioni naturalistiche a misura di bambino/a. Info: info@arcadiapisa.it o https://www.asdarcadia.com/campi_solari_6_14/ Noi siamo questo: niente improvvisato ma studiato, sperimentato, concepito con entusiasmo e sempre dalla parte dei giovani utenti e dei loro genitori. Come se fossero i nostri figli! Arcadia è una Big Family!