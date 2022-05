Vacanze estive per anziani: servizio affidato al Centro Sociale Cascinese

Il Centro Sociale Cascinese si è aggiudicato l’avviso pubblico per realizzare le attività ricreative e le vacanze estive per gli anziani residenti nel Comune di Cascina. Dal 13 giugno al 1 luglio, dunque, per gli over 65 sarà possibile partecipare ai soggiorni al Calambrone (8.30-12.30 e rientro a casa per il pranzo) potendo usufruire del trasporto e degli ombrelloni in spiaggia. Dal 18 giugno al 2 luglio, invece, è in programma la vacanza a Rimini in pensione completa, con trasferimenti e ombrellone in spiaggia inclusi nel prezzo. "La richiesta è stata pressante da parte di tutti gli anziani cascinesi che abbiamo incontrato in questi due anni - sottolinea l’assessora al sociale Giulia Guainai - lo scorso anno abbiamo preferito non fare le vacanze estive per la pandemia ancora in atto, mentre quest’anno, con tutte le precauzioni del caso, abbiamo sentito la necessità di ripartire, stante anche la voglia di tornare a socializzare da parte di tutta la comunità. Come amministrazione siamo ben felici di poter contribuire e sostenere questo tipo di iniziative".

Il contributo di 8.500 euro da parte del Comune permette di mantenere i prezzi calmierati per tutte le attività (oltre alle vacanze al mare, sono in programma due gite giornaliere e laboratori presso l’orto sociale de La RosaAmara), mentre incide significativamente per il soggiorno di Rimini: in base all’Isee, ci sono riduzioni che vanno dal 15 al 60%. Tutte le attività, infatti, prevedono una compartecipazione da parte dei partecipanti. "Voglio ringraziare l’amministrazione comunale per il sostegno - aggiunge Raffaella Baroni, presidente del Centro Sociale Cascinese - e la disponibilità all’ascolto e al dialogo. Invito gli interessati ad attivarsi in fretta per iscriversi". Per informazioni e iscrizioni basta chiamare la stessa Raffaella Baroni (339 4491802) o scrivere una mail a centrosocialecascinese@gmail.com oppure il Centro Sociale il Giardino al 329 2265073. Dopo la pausa estiva, infine, ripartirà a settembre anche la ginnastica per anziani. Per i trasferimenti verso e da Calambrone, il Centro Sociale Cascinese prevede due punti di ritrovo: Cascina e Navacchio. Le vacanze al mare sono organizzate in collaborazione con il centro sociale Il Giardino e il Centro Sociale Latignano.