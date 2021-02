Covid: la Toscana anticipa le vaccinazioni della fascia 18-55 anni

Campagna al via il 10 febbraio, anziché il 14. Nel pomeriggio di lunedì sarà attiva la prenotazione online della dose

La Toscana ha deciso di anticipare a mercoledì 10 febbraio l'inizio della campagna di vaccinazioni contro il Coronavirus per la fascia tra i 18 e i 55 anni, grazie all'arrivo, questa mattina 8 febbraio, delle prime 15.400 dosi di AstraZeneca. Sabato scorso era stato annunciato il via per il 14 febbraio. L'arrivo di una quantità consistente di vaccini ha permesso l'anticipo.

Nel pomeriggio sarà online la piattaforma di prenotazione: https://prenotavaccino.sanita.toscana.it. Il 15 febbraio partirà invece la vaccinazione degli ultraottantenni, che sarà gestita dai medici di base. Saranno loro quindi a contattare i loro assistiti per effettuare il vaccino nel proprio ambulatorio o, se necessario, a domicilio.