Covid: vaccinati i primi 60 bambini nell'hub di Ospedaletto

I primi bambini della Zona Pisana si sono vaccinati contro il Covid oggi, 18 dicembre, nell’hub vaccinale in via Bellatalla a Ospedaletto di Pisa. La prima iniezione già di prima mattina, poi, durante tutta la giornata, al mattino e al pomeriggio, al ritmo di 12 minuti per iniezione, sono stati 60 i bambini e le bambine tra i 5 e gli 11 anni, che hanno ricevuto la prima dose di Pfizer pediatrico che, come noto, consiste in un terzo della dose prevista per gli adulti. Tra tre settimane nuovo appuntamento per la seconda dose.

L'hub pisano si è organizzato con una corsia dedicata ai più piccoli, separata dal percorso che fanno gli adulti, addobbi natalizi e palloncini per rendere l'ambiente più a dimensione di bimbo, e con personale esperto in vaccinazioni infantili, che ha già avuto a che fare con i piccoli durante le vaccinazioni obbligatorie nei distretti.

Presenti anche i gadget della Pimpa, la cagnolina bianca a pois rossi di Altan che è l'immagine che contraddistingue la campagna vaccinale in Toscana.

Durante questa prima fase di vaccinazione saranno 780 i bambini vaccinati all'hub di Ospedaletto.