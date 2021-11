Vaccini, gli esperti: "Terza dose cruciale per proteggerci dal virus"

Non ci sono dubbi: la terza dose, unita alla rigida applicazione del Green pass nella vita lavorativa e sociale, sono gli strumenti indispensabili per fronteggiare la risalita dei contagi. Evitando così una cosiddetta 'quarta ondata' di grossa portata e mantenendo ai minimi la pressione sulle strutture sanitarie. Il professor Francesco Menichetti, ex direttore dell'Unità operativa di Malattie Infettive dell'Auop, e Luca Puccetti, segretario provinciale della Federazione dei medici di medicina generale, tengono il punto sulla campagna vaccinale in Toscana e sulla gestione dei nuovi positivi al Coronavirus, in crescita da diverse settimane.

"Se guardiamo all'Europa, con particolare riferimento all'Est, ci rendiamo conto di quanto l'Italia abbia lavorato bene in termini di comunicazione, gestione e organizzazione della campagna vaccinale" sottolinea Menichetti. "Nel nostro Paese, come in Spagna e Portogallo, i numeri dei nuovi contagi continuano a essere inferiori rispetto al resto del continente - prosegue - merito dell'alta percentuale di popolazione coperta dal ciclo vaccinale completo. Adesso è arrivato il momento di consolidare questo vantaggio nei confronti della ripresa del virus". Per farlo, secondo l'ex primario di Malattie Infettive, la strada da percorrere è tracciata: "Convincere i più restii a sottoporsi alla somministrazione della prima dose. In troppi ancora si rifiutano. Contestualmente deve prendere quota la profilassi della terza dose e infine attendere il via libera dall'Ema e allargare la platea delle vaccinazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni".

Secondo Menichetti "la terza dose è uno strumento potentissimo per la protezione duratura dal contagio. E' fondamentale proteggere, gradualmente, tutta la popolazione con la terza somministrazione del vaccino. In questo modo, inoltre, si va ad estendere anche la validtà del Green pass, garantendo la possibilità di partecipare serenamente alla vita sociale e agli eventi pubblici. Il certificato è un altro strumento utilissimo che ci accompagna nella convivenza con il virus in tempo di pandemia. Senza il Green pass sarebbe impensabile mantenere tutto aperto". Con la specifica che "il certificato dovrebbe essere erogato esclusivamente ai guariti e a chi ha completato il ciclo vaccinale. Il tampone non garantisce alcun tipo di protezione, è la semplice fotografia di un istante".

Da chi ha guidato la resistenza alla pandemia sulla breccia delle strutture ospedaliere, ai professionisti che hanno protetto la popolazione direttamente sul territorio. I medici di famiglia da fine ottobre hanno raddoppiato gli sforzi per portare avanti la somministrazione della terza dose anti-Covid e la campagna antinfluenzale. "Un surplus di lavoro che ci richiede tantissimi sforzi, dovuti anche al fatto che i medici non sono stati affiancati da un numero congruo di infermieri. Chiediamo un rinforzo delle risorse da tanti mesi e continueremo a farlo, senza far venire meno il nostro impegno nei confronti dei pazienti".

In Toscana, e in particolare nella zona pisana, "la somministrazione della terza dose anti-Covid sta viaggiando ad alta velocità. La fascia degli Over 80 ha aderito in modo massiccio e confortante all'appello delle autorità sanitarie. I familiari e i caregiver ci stanno aiutando nella comunicazione e nella programmazione delle somministrazioni, e con il progressivo ampliamento della platea dei soggetti che possono ricevere la terza dose sta aumentando anche il numero di persone che chiedono informazioni". L'aspetto che richiede maggiore supporto da parte dei medici di base "è quello della tempistica. In molti chiedono conferma sul periodo di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale per ricevere la terza dose. E dal nostro punto di vista la difficoltà maggiore sta nel reperire un numero di soggetti sufficiente a esaurire la fiala anti-Covid".