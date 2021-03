Cascina, al via le vaccinazioni degli over 80 nella sede della Misericordia

Procedono le vaccinazioni anti-Covid per gli ultraottantenni. Lunedì 1 marzo la linea Pfizer-Biontech era attiva alla Misericordia di Navacchio, grazie all’impegno dei medici di famiglia. Per il presidente dell’ordine dei medici di Pisa, Giuseppe Figlini, si tratta di un inizio molto positivo: "Non posso che ringraziare la Misericordia che ha messo gratuitamente a disposizione spazi e volontari per vaccinazione degli over 80. Tutto è andato alla perfezione e gli utenti sono rimasti estremamente soddisfatti".

E il presidente della Misericordia presenta alcuni dati. "Abbiamo messo a disposizione tre ambulatori e anche i volontari che aiutano i medici per la parte di organizzazione su orari, documentazione e controllo post vaccino in caso di necessità. Siamo orgogliosi di poter essere a fianco di medici e cittadini, anche utilizzando i nuovi locali. Per noi è una soddisfazione, questo è il volontariato e questo è il frutto della collaborazione con l’ordine dei medici. Aver visto i vaccinati più che soddisfatti ci dà grande gioia".

Presente anche l’amministrazione comunale con i due assessori Giulia Guainai, sociale, e Francesca Mori, protezione civile. "La collaborazione di vari soggetti, come le due Aft, le Aggregazioni funzionali territoriali dei medici, l’Ordine dei medici, il volontariato e l’amministrazione, ha reso possibile l’attivazione in brevissimo tempo di spazi adeguati a garantire a tutti gli over 80 una vaccinazione sicura e veloce. Nella prima mattina hanno iniziato quattro medici per un totale di 24 vaccinazioni. Ora i medici contano di passare quanto prima alle 12 vaccinazioni settimanali ciascuno e quindi crescere ulteriormente".