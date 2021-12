Covid, Mazzeo: "Grazie ai vaccini, dati migliori rispetto ad un anno fa"

"Oggi (ieri, ndr) è stato individuato il primo caso di variante Omicron in Toscana, una turista inglese adesso in cura alle Scotte a Siena. Ma quello che credo sia importante sottolineare sono i numeri di questi ultimi giorni: da un lato i 5.117 casi registrati negli ultimi sette giorni, mille in più rispetto alla settimana precedente, dall'altro i 56 decessi nei primi 13 giorni di dicembre a fronte del 510 nello stesso periodo del 2020". Lo ha scritto sui propri canali social il presidente del Consiglio regionale toscano, Antonio Mazzeo. Questa, continua, "è la dimostrazione che, grazie ai vaccini, diminuiscono le morti e i ricoveri", visto che "l'indice di saturazione nelle terapie intensive è all'8,77%, nell'area medica è al 6,04%" e "per passare in giallo entrambi i valori devono superare rispettivamente la soglia del 10% e del 15%. Grazie a questo, riusciremo ad evitare restrizioni natalizie come accadde un anno fa quando la Toscana si ritrovò in zona rossa".

I numeri, però, "ci dicono anche che bisogna prestare attenzione alla risalita della curva: da un lato l'avvio della vaccinazione nella fascia tra i cinque e gli 11 anni ci permetterà di tenere sotto controllo la pandemia anche tra i bambini, che nell'ultima settimana hanno rappresentato circa il 25% dei nuovi casi. Dall'altro le terze dosi, con la Toscana che è la regione che ne ha somministrate di più, saranno fondamentali per contrastare la variante Omicron e la pericolosità del virus". Tuttavia, conclude Mazzeo, "quello che rimane sempre fondamentale sono i nostri comportamenti: igienizzarsi le mani, rispettare i protocolli e usare la mascherina. Io, su questo in particolare, sarei favorevole a reintrodurre l'obbligo anche all'aperto nelle aree cittadine più frequentate individuate dai sindaci o durante determinati eventi che si svolgono nelle festività natalizie. Perché festeggiare il Natale assieme è bello, festeggiarlo in sicurezza lo è ancora di più".