Vaccini Covid, ok del Ministero alla quarta dose: ecco chi può fare il secondo booster

Via libera del Ministero della Salute alla quarta dose di vaccino anti Covid per le categorie più a rischio. La decisione, come riporta Today.it, è stata presa dopo il pronunciamento di Ema ed Ecdc sulla seconda dose booster, e la riunione della Cts di Aifa, che indica le modalità di somministrazione.

Vaccini Covid, arriva la quarta dose

L'Italia ha deciso di seguire la linea europea e di aprire alla quarta dose di vaccino anti Covid per gli over 80, gli ospiti delle case di riposo e i soggetti fragili tra i 60 e i 79 anni di età. Il richiamo (quarta dose o seconda dose booster) dovrà essere effettuato dalle categorie sopra indicate dopo almeno quattro mesi dalla somministrazione della terza dose, ad eccezione di coloro che si sono infettati dopo la prima dose booster.

Chi sono gli over 60 per cui è prevista la quarta dose

Nell'elenco pubblicato dal ministero ecco le patologie che aprono alla seconda booster dose.