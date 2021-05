'Vaccino Day': a Pontedera 220 dosi di vaccino ad accesso libero per gli over 40

Invita a rispettare gli orari e a non creare assembramenti fuori dalle strutture l'Asl Toscana Nord Ovest in occasione dei 'Vaccino Day' promossi dalla Regione Toscana per accelerare sulla campagna di vaccinazione. Tutti gli over 40 (i nati dal 1981 in giù e che abbiano compiuto 40 anni) potranno avere libero accesso in alcuni centri vaccinali del territorio per ricevere la prima dose del vaccino che sarà per tutti Vaxzevria (ex AstraZeneca).

Per quanto riguarda il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, di cui anche Pisa fa parte, saranno messi a disposizione, nei territori di Carrara, Lucca, Pontedera, Livorno, Rosignano e in specifici orari, dosi aggiuntive di vaccino.

Questi i centri in cui, in via eccezionale e fino a esaurimento delle dosi, verranno effettuate le somministrazioni aggiuntive senza appuntamento.

Carrarafiere, Via Maestri del Marmo - padiglione E

Oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 319 vaccini in più di Vaxzevria (ex AstraZeneca), che verranno somministrati dalle 21 alla mezzanotte, con limite per la presentazione a Carrarafiere alle 23.30.

Cittadella della Salute 'Campo di Marte' – via Ospedale, 1 – padiglione A secondo piano

Oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 220 vaccini di Vaxzevria (ex AstraZeneca) somministrati dalle 8 alle 13.

Ospedale Lotti di Pontedera - Via Roma, 147

Saranno disponibili 220 vaccini di Vaxzevria (ex AstraZeneca): 110 verranno somministrati dalle 8 alle 13, altri 110 dalle ore 14 alle 19.

Ospedali Riuniti di Livorno – ingresso Via Gramsci (solo per Open Day) – 1° padiglione piano terra

Saranno disponibili 297 vaccini di Vaxzevria (ex AstraZeneca): 198 verranno somministrati dalle 8 alle 14, altri 99 dalle ore 14.30 alle 17.30.

Rosignano - Circolo Arci Le Pescine – Via Fermi, 15

Saranno disponibili 176 vaccini di Vaxzevria (ex AstraZeneca) che verranno somministrati dalle 14 alle 19.30.

L’invito alla popolazione da parte dell'azienda sanitaria, oltre al rispettare gli orari e a non creare assembramenti, è possibilmente quello di arrivare sul posto già con la documentazione prevista (modulo allegato con questionario sullo stato di salute che il medico utilizzerà per anamnesi e consenso informato).

Sul sito dell’Asl Toscana nord ovest sono reperibili indicazioni e notizie più specifiche.