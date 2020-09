Vecchiano: vandalizzate panchine e sistema di irrigazione nel parco a Nodica

Nuovo episodio di vandalismo a Vecchiano, Nodica, come denunciato dal sindaco Massimiliano Angori. "Ancora una volta - scrive su Facebook - ci troviamo costretti a parlare di chi non trova di meglio di impiegare il suo tempo a distruggere i beni comuni a disposizione della collettività. Questa volta è toccato all'area a verde di via Primo Levi a Nodica, dove sono stati deturpati panchine e impianti di irrigazione.

"Al solito adesso il Comune è chiamato a ripristinare la situazione e spendere soldi pubblici per far tornare le cose alla normalità e a beneficio della collettività. Non è questione di avere una telecamera a ogni piè sospinto - continua - è questione di riappropriarsi del proprio senso civico e del proprio senso di comunità, capendo che ogni atto del genere è un'azione contro il benessere comune e contro i beni che sono di tutti i cittadini".