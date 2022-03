Vende alcol oltre l'orario consentito: chiuso per 5 giorni minimarket alla stazione

La Polizia Municipale ha disposto la chiusura di un minimarket in zona stazione per aver venduto alcol oltre l'orario consentito. Lo ha annunciato ieri, 5 marzo, il sindaco di Pisa Michele Conti, su Facebook. "Gli agenti in borghese - spiega il primo cittadino - hanno colto in flagranza di violazione il proprietario del minimarket che non ha rispettato gli orari disposti dall'ordinanza antialcol. Avendo ripetuto la stessa violazione per due volte, da oggi è scattata la chiusura del minimarket per cinque giorni. Nel weekend controlli intensificati per contrastare illegalità e degrado in centro storico, con occhi puntati contro lo spaccio di stupefacenti".