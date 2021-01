Viabilità, modifiche al traffico in via Antonio Pisano e via di Gargalone

Per consentire lavori inerenti la fognatura bianca il Comune ha disposto, nel tratto di via Antonio Pisano che va da via Tino di Camaino a via Cecco di Pietro, le seguenti modifiche al traffico che saranno in vigore da domenica 30 gennaio al termine dei lavori, comunque non oltre il 31 marzo:

- divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al traffico veicolare;

- obbligo a dritto su via XXIV Maggio intersezione con via Antonio Pisano, eccetto residenti fino all’area cantiere

Per consentire lavori di scavo per allacci fognari alla rete idrica esistente a servizio del nuovo insediamento commerciale nell’ex area 'Vacis', il Comune ha disposto, nel tratto di via di Gargalone che va dal Viadotto Mattei alla rotatoria posta all’intersezione con via Ricci, le seguenti misure:

- prima fase; senso unico alternato regolato da impianto semaforico temporaneo. Seconda fase; restringimenti di carreggiata sulla rotatoria;

- di apporre in avvicinamento fino all’occupazione del cantiere segnali di lavori, diminuzione del limite di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso, restringimento di carreggiata, senso unico alternato, semaforo temporaneo, segnali di obbligo di passaggio, coni e delineatori flessibili e segnaletica orizzontale temporanea con cantieri superiori a 7 giorni.

Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 1 febbraio fino al termine dei lavori, comunque non oltre il 15 febbraio.