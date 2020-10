Videosorveglianza: via libera ai progetti di Pisa e San Giuliano Terme

La Prefettura di Pisa ha sottoscritto i 'Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza' con cinque Comuni della provincia: Pisa, San Giuliano Terme, Crespina-Lorenzana, Santa Maria a Monte e Fauglia.

In particolare, sono state individuate le aree dei territori in cui prevedere l’installazione di impianti di videosorveglianza in un’ottica di sicurezza integrata, con l’obiettivo primario di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa.

Nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 29 ottobre, presieduto dal Prefetto Giuseppe Castaldo, alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine, è stato dato il via libera ai progetti di videosorveglianza, presentati dai Comuni e finalizzati all’ammissione ai finanziamenti per la realizzazione di tali sistemi.