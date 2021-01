Vigile del fuoco colpito dal tronco di un albero pericolante

Brutto incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, 1° gennaio, per un vigile del fuoco in viale Gambacorti a Filettole, nel comune di Vecchiano, dove era intervenuto in seguito alla caduta di un albero a causa del forte maltempo degli ultimi giorni.Giunti sul posto gli uomini del Comando provinciale del 115 hanno optato per tagliare l'albero pericolante e durante questa operazione il vigile del Fuoco è stato colpito dal tronco del cipresso. Allertato da un'ambulanza del 118 che si è precipitata sul posto, è rapidamente intervenuto l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato il ferito, 62 anni, all'ospedale Cisanello.

Il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori si è subito messo in contatto con il comandante dei Vigili del Fuoco per accertarsi delle condizioni di salute del vigile del fuoco rimasto ferito. "Seguiamo da vicino l'evolversi della situazione in attesa degli esami di accertamento: il vigile del fuoco sta bene e facciamo all'uomo del Comando provinciale i migliori auguri per una pronta ripresa. Nel frattempo la situazione di pericolo per la viabilità provinciale è stata completamente ripristinata con la rimozione del cipresso" ha affermato il primo cittadino.

