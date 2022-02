Svelati i nomi dei vincitori del concorso 'Galileo Galilei tra arte e scienza'

Sono Giorgio Forlano, Sheyla Micheletti insieme a Sara Paolicchi, e Roberto Massussi, i vincitori della terza edizione del concorso a premi 'Galileo Galilei tra arte e scienza', organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Pisa, in occasione delle 'Giornate Galileiane'. A Forlano, con l’opera 'Eppur si muove', è stato assegnato il premio nella categoria 'progetti grafici di grandi murales'; a Micheletti, rappresentante del gruppo informale composto con Paolicchi, con l’opera 'Orbis' il premio nella categoria 'opere digitali inedite'; Infine, a Massussi con l’opera 'Il micro ritratto di Galileo Galilei' è andato il premio 'Andrea Brogi' riservato a videoinstallazioni e progetti di videomapping.

"In continuità con le edizioni degli anni scorsi - spiega l’assessore alla Cultura Pierpaolo Magnani - anche quest’anno abbiamo svolto il contest con l’intento di valorizzare la figura del grande scienziato pisano attraverso varie forme di arte. Tra queste, una sezione era dedicata alla proposte di murales perché attraverso questa forma di arte intendiamo anche riqualificare zone della città con la presenza di opere d’arte originali e contemporanee. Colgo anche l’occasione per ringraziare la commissione giudicatrice che ha lavorato per questo premio". La commissione era composta da Francesca Cagianelli, storica dell’arte, Michele Arena, coreografo e scenografo, Luca Bucci, videoartista digitale. La cerimonia di premiazione è in programma mercoledì 23 febbraio alle ore 11 in Sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti.