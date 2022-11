Violenza sulle donne: negli ospedali di Pontedera e Volterra consulenze e corsi di difesa personale

Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lancia la seconda edizione dell’(H)-Open Week che si terrà dal 21 al 26 novembre con l’obiettivo di supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Gli oltre 170 ospedali del network Bollini Rosa e centri antiviolenza aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui, info point, e materiale informativo.

Al Lotti di Pontedera, il 23 novembre dalle 15.00 alle 18.00 nell'atrio dell'ospedale, Marco Piendibene titolare della scuola di arti marziali Akea, terrà una lezione teorico-pratica sulla difesa personale; il 24 novembre dalle 9.00 alle 11.00 telefonando al numero 0587-273701 sarà possibile avere un consulto psicologico anonimo; il 25 novembre dalle 10.00 alle 12.00, nell'aula formazione del polo Piaggio diversi specialisti (ginecologo, psicologo, assistente sociale, pediatra) terranno una relazione sul significato e le modalità del percorso 'Codice Rosa'.

A Volterra il 22, il 24 e il 25 novembre, dalle 8.30 alle 13.00, telefonando allo 0588-91728 la psicologa e l’educatrice del consultorio saranno disponibili per consulenze telefoniche o per colloqui al consultorio familiare principale di Volterra e nel reparto di ginecologia dell’ospedale Santa Maria Maddalena.

Inoltre al consultorio sarà allestita una panchina rossa simbolo dell’impegno nella lotta contro la violenza.

Le iniziative si inseriscono all’interno della campagna di comunicazione e sensibilizzazione 'La violenza ha molti volti: nessuna maschera per combatterla', ideata da Fondazione Onda con Nicla Vassallo, nel corso del 2021, al fine di incoraggiare una presa in carico concreta di questo dramma da parte di istituzioni, donne, uomini, media e società civile, nonché fornire alle donne strumenti concreti in loro aiuto. La campagna comprende testimonianze di accademiche, scienziate, sportive, fisici, psicologi e rappresentanti di Fondazioni e associazioni impegnate concretamente nella lotta alla violenza contro le donne. L’iniziativa prosegue nel 2022, forte anche della Medaglia della Presidenza della Repubblica ottenuta anche quest’anno.

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home Page.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di DonnexStrada, Fondazione Libellula, e Rifiorire Insieme E.T.S. e con il contributo incondizionato di Aurobindo Pharma Italia, Boheringer Ingelheim Italia, Havas Life Italy e Korian.