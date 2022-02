Tradito dalla moglie va fuori di testa e colpisce la donna con una sedia

Intervento nella tarda mattinata di ieri di una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia a San Giuliano Terme dove una 42enne era stata aggredita dal marito, ancora presente sul posto. Da quanto riferito da entrambi e confermato dal figlio della coppia, che aveva assistito ai fatti, l’uomo, dopo aver scoperto il tradimento della moglie, aveva reagito colpendola ripetutamente con una sedia e provocandole lesioni, tanto da dover ricorrere alle cure mediche per le contusioni riportate.

L’uomo è stato così accompagnato in Questura e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di lesioni personali.