San Giuliano Terme: visita gratuita per la salute uditiva alla farmacia comunale

Nella giornata di martedì 28 febbraio, presso la Farmacia Comunale La Fontina a San Giuliano Terme all'interno del centro commerciale, si svolgerà una mattinata di visite gratuite sulla salute dell'udito. La giornata è dedicata alla prevenzione delle patologie e dei disturbi uditivi ed è dedicata a chiunque stia sperimentando un calo della funzionalità uditiva: difficoltà a comprendere le parole o a seguire una conversazione, discomfort uditivo in ambienti rumorosi, necessità di alzare il volume della tv oltre la norma sono sintomi che possono indicare una condizione di ipoacusia.

Se non intercettata per tempo e trattata adeguatamente, l'ipoacusia evolve verso la sordità nella maggior parte dei casi, privando il paziente del controllo della sua vita ed esponendolo a condizioni patologiche come depressione e demenza. La visita in farmacia consiste in un'analisi volta a quantificare due parametri principali: lo stato di salute del canale uditivo attraverso un esame detto video otoscopia - un vero e proprio filmato in alta definizione dell'interno dell'orecchio - e la capacità uditiva attraverso un test audiometrico in cuffia.

Una volta inquadrata la situazione, gli esperti in farmacia sapranno consigliare il percorso più adatto al mantenimento o al recupero della salute dell'udito. L'esame dura in tutto una ventina di minuti e sarà eseguibile dalle ore 9 alle ore 12.30: per prenotare è sufficiente telefonare allo 050 878545 o recarsi direttamente presso la farmacia in via Fabbricone Pontecorvo 3 presso l'Ipermercato Carrefour.