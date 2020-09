L'assessore regionale all'Istruzione in visita alle scuole di Pisa e di Livorno

In occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico che apre all'insegna dell'emergenza Covid l'assessore regionale all'istruzione, Cristina Grieco, porterà, domani mercoledì 16 settembre, il suo saluto agli alunni di due scuole a Pisa e Livorno. La visita partirà da Pisa, intorno alle 9, dove l'assessore sarà prima in una scuola paritaria e poi all'Istituto comprensivo Galilei (Via di Padule, 35), per poi trasferirsi a Livorno, verso le 12, all'Istituto comprensivo Micheli Bolognesi.

