Ricevuto a Palazzo Gambacorti ufficiale libanese in visita al Capar di Pisa

La vicesindaco di Pisa, Raffaella Bonsangue, e il vice presidente del Consiglio comunale, Riccardo Buscemi, hanno ricevuto questa mattina 14 giugno a Palazzo Gambacorti il maggiore Ramzi Malaeb, delle Lebanese Armed Force (LAF), inviato in Italia nell’ambito della Missione militare bilaterale italiana in Libano (MIBIL) per apprendere come pianificare, organizzare e condurre l’addestramento al Metodo di Combattimento Militare (MCM). L’ufficiale libanese era accompagnato dal capitano Giovanni Pino, dal maresciallo ordinario Benedetto Bella e dal sergente Diego Tomassini del Capar (Nucleo MCM) di Pisa.