Vaccini, i volontari assistono i cittadini nell'hub di Ospedaletto

C’è un nuovo gazebo per rendere più confortevole l’attesa all’hub vaccinale di Ospedaletto. Ma soprattutto c’è il fondamentale servizio dei volontari di Croce Rossa, Misericordia e Pubblica Assistenza di Pisa per supportare, informare e indirizzare i cittadini che hanno prenotato il vaccino anti-Covid. Grazie soprattutto agli 11mila euro messi a disposizione dalla Società della Salute della Zona Pisana (4mila dei quali provenienti direttamente dal Comune di Pisa) che consentiranno sia di coprire le spese per il noleggio della copertura che quelle per i rimborsi ai volontari.

"Grazie alle nostre associazioni di protezione civile, il cui impegno è stato fondamentale fin dai primissimi giorni della pandemia e che si confermano necessarie anche in quest’occasione - ha spiegato la presidente della Società della Salute della Zona Pisana Gianna Gambaccini - il nostro contributo è un atto dovuto e opportuno per rendere il più ordinata e agevole possibile la campagna vaccinale in corso, passaggio fondamentale per lasciarsi alle spalle l’emergenza sanitaria".