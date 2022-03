Pisa Giovani rilancia sull'orientamento lavorativo: in arrivo nuovi workshop

Una serie di workshop per favorire l’orientamento dei giovani nelle scelte di studio e professionali e sostenerli nella ricerca di opportunità lavorative sul territorio e nell’avvio di start-up innovative. Sono quelli organizzati dallo sportello informativo Pisa Giovani, il servizio voluto dal Comune di Pisa che si trova all’interno dello storico palazzo Cevoli, con ingresso da via San Martino 110. Il ciclo di appuntamenti è stato illustrato questa mattina, lunedì 28 marzo, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Raffaella Bonsangue, vicesindaco del Comune con delega alle politiche giovanili, la dirigente del Comune Laura Tanini e Fabio Croci, della Prospecto Srl, la ditta di Pistoia che si è aggiudicata la gestione dello sportello informativo, insieme al servizio di elaborazione di progetti per il reperimento di fondi europei e la gestione del sito www.pisagiovani.it.

"Prosegue e si rafforza con questa ulteriore iniziativa il progetto Pisa Giovani - dichiara Raffaella Bonsangue - avviato dalla nostra amministrazione nel 2019 per informare ed orientare i nostri giovani intorno ai temi dell’occupazione, dell’imprenditorialità e, comunque, delle opportunità offerte da Regione, Ministeri, Unione Europea e altri enti nazionali ed internazionali per fare esperienze utili alla propria formazione. Intendiamo, così, continuare ad investire sui giovani perché facciano crescere la nostra comunità". Il primo ciclo di cinque workshop, rivolto a studenti, giovani disoccupati e aspiranti imprenditori, si svolgerà tra giovedì 31 marzo a giovedì 14 aprile. Seguirà, poi, un altro ciclo di 5 seminari, il cui calendario verrà definito nei prossimi giorni. Per partecipare gli appuntamenti (tutti gratuiti) in presenza è necessario iscriversi tramite il sito www.pisagiovani.it. Sarà inoltre possibile seguire i workshop, anche online, sempre attraverso il sito www.pisagiovani.it.

I primi cinque workshop

Il primo workshop, in programma in presenza giovedì 31 marzo, dalle 11 alle 13, affronterà il tema 'Mobilità transnazionale ed esperienze formative all’estero (Erasmus+, EYE, Corpo europeo di solidarietà, Eurodesk, ecc)'. Speaker di questo appuntamento, rivolto a studenti e giovani disoccupati, sarà Fabio Croci. Il secondo seminario, in programma in presenza martedì 5 aprile, dalle 15 alle 17, affronterà il tema 'Come far decollare la tua idea progettuale'. Speaker di questo appuntamento, rivolto chi vuole avviare un’impresa, sarà Alberto Cammelli. Giovedì 7 aprile si svolgerà invece in presenza, dalle 11 alle 13, il workshop 'Tecniche e fonti per la ricerca dei finanziamenti locali ed europei', anch’esso rivolto chi vuole avviare un’impresa; speaker dell’appuntamento sarà Fabio Croci. Si terrà, invece, da remoto il workshop 'Redazione di un CV Europeo (Europass, ESCO, EQF, CEFR, ecc)', in programma martedì 12 aprile dalle ore 11 alle ore 13 e rivolto a studenti e giovani disoccupati; speaker Rachele Michelacci. A chiudere il ciclo di appuntamenti, giovedì 14 aprile, dalle 15 alle 17 in presenza, il seminario 'Startup: costituzione e strumenti a supporto'; speaker Alberto Cammelli.

Il progetto Pisa Giovani, promosso dal Comune di Pisa, comprende numerose attività, tra cui il sito internet, www.pisagiovani.it, in cui si possono trovare informazioni, bandi e corsi europei, regionali e comunali, il calendario delle attività e la possibilità di iscriversi per ricevere la newsletter e gli aggiornamenti. Il progetto è presente anche sui principali Social (Facebook, Twitter, Instagram). Lo sportello Pisa Giovani è aperto ed operativo a Palazzo Cevoli con i seguenti orari: martedì dalle 10:30 alle 13 e dalle 14 alle 16:30; giovedì dalle 10:30 alle 13 e dalle 14 alle 16:30.