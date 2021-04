Zona stazione, 40 persone e 20 veicoli controllati: un arresto

Serata di controlli staordinari quella di ieri, 1 aprile, per la Polizia di Pisa, con l'ausilio di equipaggi specializzati del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato di Firenze, nell'area fra la stazione centrale di Pisa e Piazza Vittorio Emanuele II. Circa 40 le persone sottoposte a verifica e 20 i veicoli ispezionati.

Gli esiti degli accertamenti hanno portato a rintracciare in via Corridoni un 34enne pisano, risultato essere destinatario di un'Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno. L'uomo è stato arrestato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.