Una nuova associazione per promuovere la cecina

Valorizzare un prodotto d'eccellenza del territorio e contribuire attivamente alla sua promozione. Con questi obiettivi nasce la nuova Associazione Cecinai di Pisa e Provincia di Confcommercio Pisa, in collaborazione con Associazione Amici di Pisa e Compagnia di Calci. Una nuova realtà che rappresenta 15 imprenditori e ristoratori di Pisa e provincia specializzati nella preparazione della cecina, costituitasi nel nuovo consiglio direttivo che vede Massimo Savino nel ruolo di presidente e Claudio Barachini vicepresidente.

“Sono molto contento di rappresentare un gruppo che nasce proprio per tutelare e promuovere un prodotto di eccellenza - le parole del presidente dell'Associazione Cecinai Massimo Savino - abbiamo l'ambizione di rappresentare sull'intero territorio provinciale la cecina e ci impegneremo con tutte le nostre energie per valorizzare nel migliore dei modi questa eccellenza gastronomica pisana. Stiamo già lavorando alla realizzazione di alcune fondamentali linee guida per la produzione della cecina di qualità, oltre alla creazione di un nuovo logo studiato ad hoc immediatamente riconoscibile e a nuove iniziative e attività da avviare anche nelle scuole per promuovere la cultura della cecina tra i più giovani”.

Esprime soddisfazione il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli “per la costituzione di un nuovo gruppo di imprenditori che lavorano quotidianamento con dedizione e professionalità garantendo a tutti di gustare un piatto dalle caratteristiche uniche come la cecina, altamente rappresentativo per la storia di Pisa e della sua tradizione gastronomica. Ci metteremo immediatamente al lavoro per collaborare alla valorizzare questo prodotto”.

“È Importante parlare del prodotto e ideare nuove iniziative per promuovere la sua conoscenza e la sua capacità di raccontare il territorio: questo sarà possibile grazie alla collaborazione con Confcommercio, che ha sposato questo progetto, e al presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e Terre di Pisa Valter Tamburini e al suo staff, che ringrazio per la disponibilità” dichiara il presidente della Compagnia di Calci Ferruccio Bertolini.

“Sosteniamo con piacere tutte le iniziative inerenti a Pisa e alla sua cultura, compresa quella gastronomica - afferma il presidente dell'Associazione Amici di Pisa Federico Bonucci - e ci battiamo per l'affermazione delle ricette tipiche pisane come quella della cecina, la cui origine risale addirittura al Medioevo e all'epoca in cui Pisa era Repubblica marinara”.



Questi i componenti del consiglio direttivo dell'Associazione Cecinai di Pisa e Provincia Confcommercio Pisa: Presidente: Massimo Savino (Pizzateca – Pisa); Vicepresidente: Claudio Barachini (Pizzeria La Casaccia – Caprona, Vicopisano); Consiglieri: Antonio Del Galdo (Pizzeria Zio Tony – Calci), Jonathan Spinoso (Il Pizzicotto - Cascina), Valentin Vinca (La Vecchianella – Vecchiano), Enrico Rubino (Pizzeria Il Moreccio – Cascina), Beppe Ariti (Chimenti Special – Pisa), Matteo Pasqualetti (L'Incontro – Bientina), Susanna Cini (La Torre di Pizza – Cascina), Salvatore Bonavoglia (Pizza e Pasta – Pisa), Walter Celandroni (Voglia di Pizza – Calci), Gaetano Ariti (Easy Rider – Pisa, loc. Ospedaletto), Carmine Grella (Pizzeria Da Nando – Pisa), Andrea Poggetti (Il Montino – Pisa), Veronica Orsi (Pizzeria Al Bagno di Nerone – Pisa).